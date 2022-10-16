Два начинающих водителя устроили ДТП в Самаре

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В субботу, 15 октября, в Самаре произошло ДТП с участием двоих водителей, стаж которых менее двух лет. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области