Два начинающих водителя устроили ДТП в Самаре

В субботу, 15 октября, в Самаре произошло ДТП с участием двоих водителей, стаж которых менее двух лет. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 15:25 56-летняя женщина на Toyota RAV4 не уступила дорогу на пересечении улиц Калинина и Свободы и столкнулась с Lada Granta под управлением 19-летнего парня.
В аварии пострадал пассажир вазовской машины.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...