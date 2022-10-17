Два человека пострадали в опрокинувшейся в кювет Lada Priora в Самарской области

В воскресенье, 16 октября, в Кошкинском районе Самарской области произошло ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 1:18 25-летний водитель Lada Priora на 29 км дороги Борма - Кошки - Погрузная не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. После этого автомобиль опрокинулся в кювет.
В аварии пострадали водитель и его 26-летний пассажир.
Как выяснили правоохранители, находившегося за рулем мужчину ранее лишили водительских прав.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...