Два человека пострадали в опрокинувшейся в кювет Lada Priora в Самарской области

В воскресенье, 16 октября, в Кошкинском районе Самарской области произошло ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.



В 1:18 25-летний водитель Lada Priora на 29 км дороги Борма - Кошки - Погрузная не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. После этого автомобиль опрокинулся в кювет.

В аварии пострадали водитель и его 26-летний пассажир.

Как выяснили правоохранители, находившегося за рулем мужчину ранее лишили водительских прав.