В ДТП с грузовиком под Самарой погиб водитель легковушки

В понедельник, 17 октября, в 19:30 в Красноярском районе у с. Екатериновка на 382 км автодороги "Казань - Буинск - Ульяновск - подъезд к г. Самара" произошло столкновение автомобиля Chevrolet Aveo и автомобиля Scania, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По данным полицейских, на месте происшествия погиб 34-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveо.
Для извлечения погибшего водителя из салона легкового автомобиля требовалась помощь спасателей. На место происшествия для проведения спасательных работ был направлен Поисково-спасательный отряд Самарской области.
Для деблокирования погибшего спасатели использовали гидравлический инструмент. В 21:05 аварийно-спасательные работы на месте ДТП были завершены, сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.
На месте работали сотрудники Госавтоинспекции обеспечивали распределительно-регулировочные действия. В настоящее время движение по трассе восстановлено. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...