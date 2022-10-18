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ДТП Происшествия

В ДТП с грузовиком под Самарой погиб водитель легковушки

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 17 октября, в 19:30 в Красноярском районе у с. Екатериновка на 382 км автодороги "Казань - Буинск - Ульяновск - подъезд к г. Самара" произошло столкновение автомобиля Chevrolet Aveo и автомобиля Scania, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ПСС по Самарской области

По данным полицейских, на месте происшествия погиб 34-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveо.

Для извлечения погибшего водителя из салона легкового автомобиля требовалась помощь спасателей. На место происшествия для проведения спасательных работ был направлен Поисково-спасательный отряд Самарской области.

Для деблокирования погибшего спасатели использовали гидравлический инструмент. В 21:05 аварийно-спасательные работы на месте ДТП были завершены, сообщает пресс-служба ПСС Самарской области. 

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции обеспечивали распределительно-регулировочные действия. В настоящее время движение по трассе восстановлено. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

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