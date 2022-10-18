В ДТП с грузовиком под Самарой погиб водитель легковушки

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 17 октября, в 19:30 в Красноярском районе у с. Екатериновка на 382 км автодороги "Казань - Буинск - Ульяновск - подъезд к г. Самара" произошло столкновение автомобиля Chevrolet Aveo и автомобиля Scania, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ПСС по Самарской области