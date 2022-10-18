Злостный нарушитель ПДД устроил ДТП с мотоциклом в Сызрани

В понедельник, 17 октября, в Сызрани произошло ДТП с двумя легковушками и мотоциклом. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 16:09 52-летний водитель Chevrolet Niva, которого с начала года уже 80 раз наказывали за нарушение ПДД, ехал по ул. Астраханской. В районе дома № 37 он решил повернуть налево, не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом Suzuki под управлением 49-летнего мужчины. Водитель мотоцикла пытался избежать столкновения, но его занесло на встречную полосу. Там мотоцикл врезался в Lada Priora.

В результате аварии мотоциклиста госпитализировали.