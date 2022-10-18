Злостный нарушитель ПДД устроил ДТП с мотоциклом в Сызрани

В понедельник, 17 октября, в Сызрани произошло ДТП с двумя легковушками и мотоциклом. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 16:09 52-летний водитель Chevrolet Niva, которого с начала года уже 80 раз наказывали за нарушение ПДД, ехал по ул. Астраханской. В районе дома № 37 он решил повернуть налево, не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом Suzuki под управлением 49-летнего мужчины. Водитель мотоцикла пытался избежать столкновения, но его занесло на встречную полосу. Там мотоцикл врезался в Lada Priora.
В результате аварии мотоциклиста госпитализировали.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...