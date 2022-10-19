В Самарской области водитель Renault устроил аварию и скрылся

Во вторник, 18 октября, в Приволжском районе Самарской области полицейским пришлось искать водителя, скрывшегося с места ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 10:05 45-летний водитель Renault Kaptur на 24 км дороги Осинки — Приволжье — Обшаровка не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшей впереди "Окой" под управлением 48-летнего мужчины.
После этого водитель Renault скрылся. "Скорую помощь" и ГИБДД вызвали проезжавшие мимо люди.
Вскоре автомобиль с характерными повреждениями обнаружили в с. Обшаровка, управлявшего им мужчину задержали.
В ДТП пострадали водитель и 44-летняя пассажирка "Оки".
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...