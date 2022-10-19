В Самарской области водитель Renault устроил аварию и скрылся

Во вторник, 18 октября, в Приволжском районе Самарской области полицейским пришлось искать водителя, скрывшегося с места ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 10:05 45-летний водитель Renault Kaptur на 24 км дороги Осинки — Приволжье — Обшаровка не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшей впереди "Окой" под управлением 48-летнего мужчины.

После этого водитель Renault скрылся. "Скорую помощь" и ГИБДД вызвали проезжавшие мимо люди.

Вскоре автомобиль с характерными повреждениями обнаружили в с. Обшаровка, управлявшего им мужчину задержали.

В ДТП пострадали водитель и 44-летняя пассажирка "Оки".