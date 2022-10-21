Подросток на самокате попал под машину в Самаре

В четверг, 20 октября, в Самаре участником ДТП стал 47-летний водитель Nissan Almera. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 17:20 он ехал по ул. Советской Армии и напротив дома № 202 сбил 17-летнего парня, который пересекал проезжую часть на электросамокате вне предназначенном для этого месте, хотя недалеко был пешеходный переход.
Подросток получил травмы.
Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...