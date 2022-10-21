Подросток на самокате попал под машину в Самаре

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В четверг, 20 октября, в Самаре участником ДТП стал 47-летний водитель Nissan Almera. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области