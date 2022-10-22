В Сызрани подросток на Chevrolet Niva попал в массовое ДТП

В Сызрани вечером 21 октября произошло ДТП с участием трех автомобилей, одним из которых управлял подросток, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

16-летний парень за рулем Chevrolet Niva на нерегулируемом перекрестке в пер. Достоевского не уступил дорогу Mazda. После столкновения машины изменили направление движения и врезались в автомобиль "ГАЗ".

В лечебное учреждение с места происшествия доставлены 16-летний пассажир Chevrolet Niva и 20-летняя водитель Mazda.