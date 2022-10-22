В Сызрани подросток на Chevrolet Niva попал в массовое ДТП

В Сызрани вечером 21 октября произошло ДТП с участием трех автомобилей, одним из которых управлял подросток, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
16-летний парень за рулем Chevrolet Niva на нерегулируемом перекрестке в пер. Достоевского не уступил дорогу Mazda. После столкновения машины изменили направление движения и врезались в автомобиль "ГАЗ".
В лечебное учреждение с места происшествия доставлены 16-летний пассажир Chevrolet Niva и 20-летняя водитель Mazda.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...