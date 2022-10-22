В Самаре на ул. Революционной паровозиком столкнулись четыре иномарки

ДТП с четырьмя машинами произошло утром 21 октября в районе ул. Революционной, 138, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

24-летняя водитель Toyota Camry не выбрала безопасную дистанцию и столкнулась с Kia Cerato, после чего последний отбросило на впереди следовавший Datsun. Далее Datsun по инерции продолжил движение и наехал на попутный Chevrolet Niva.

Водитель Toyota Camry была доставлена в медицинское учреждение.