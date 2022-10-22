В Самаре на ул. Революционной паровозиком столкнулись четыре иномарки

ДТП с четырьмя машинами произошло утром 21 октября в районе ул. Революционной, 138, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
24-летняя водитель Toyota Camry не выбрала безопасную дистанцию и столкнулась с Kia Cerato, после чего последний отбросило на впереди следовавший Datsun. Далее Datsun по инерции продолжил движение и наехал на попутный Chevrolet Niva.
Водитель Toyota Camry была доставлена в медицинское учреждение.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...