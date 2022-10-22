В Большой Глушице погиб подросток, ехавший на скутере

Смертельное ДТП произошло на площади Революции в селе Большая Глушица 22 октября в 18:00, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
15-летний подросток на скутере врезался в металлическое ограждение, расположенное поблизости от административного здания. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.
На место происшествия выехали следователи и прокурор района Дмитрий Абросимов.
Сотрудники следственного управления проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...