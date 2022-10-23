Трое человек пострадали при столкновении Lada Vesta и Mitsubishi в Тольятти

В субботу, 22 октября, в Тольятти произошло ДТП с тремя пострадавшими. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 9:20 47-летний водитель Lada Vesta районе дома № 111б по Южному шоссе выехал на встречную полосу и столкнулся с Mitsubishi Outlander.
В результате госпитализировали троих пострадавших: водитель Lada и двоих пассажиров Mitsubishi — 43-летнюю женщину и шестилетнего ребенка.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...