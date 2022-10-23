"Нива" и Hyundai столкнулись на ул. Авроры в Самаре

В субботу, 22 октября, в Самаре автомобилист пострадал в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 10:21 66-летний водитель "Нивы" двигался по ул. Авроры. На пересечении с ул. Печерской он выехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Hyundai Santa Fe под управлением 35-летнего мужчины.
В аварии пострадал водитель "Нивы".
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...