Три человека пострадали при столкновении КамАЗа и легковушки в Самаре

В воскресенье, 23 октября, в Самаре произошло ДТП с тремя пострадавшими. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 12:30 47-летний водитель КамАЗа двигался по ул. Ново-Вокзальной. Напротив дома № 59 при перестроении он не уступил дорогу и столкнулся с ВАЗ-2107 под управлением 79-летнего мужчины.

В результате в больницу доставили водителя легковушки и двух его пассажирок 31 и 52 лет.