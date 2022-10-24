Три человека пострадали при столкновении КамАЗа и легковушки в Самаре

В воскресенье, 23 октября, в Самаре произошло ДТП с тремя пострадавшими. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 12:30 47-летний водитель КамАЗа двигался по ул. Ново-Вокзальной. Напротив дома № 59 при перестроении он не уступил дорогу и столкнулся с ВАЗ-2107 под управлением 79-летнего мужчины.
В результате в больницу доставили водителя легковушки и двух его пассажирок 31 и 52 лет.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...