В Тольятти под колесами легковушки пострадала 12-летняя девочка

В понедельник, 24 октября, в Тольятти участником ДТП стал 51-летний водитель ВАЗ-21101. Об этом сообщили в ГИБДД Тольятти.

По предварительным данным полицейских, в 19:30 он ехал по ул. Горького. Поворачивая налево в районе дома №25 ул. Победы, автомобилист сбил 12-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

В результате ребенку понадобилась медицинская помощь.



Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и призывают водителей соблюдать ПДД, быть предельно внимательными в пути, особенно вблизи образовательных учреждений, и заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами.

Родителям автоинспекторы рекомендуют пообщаться со своими детьми на тему безопасности на дорогах, напомнить о правилах перехода проезжей части, обратив особое внимание на безопасность перехода, как по пешеходному переходу, так и во дворе дома. И обратить внимание на наличие на верхней одежде световозвращающих элементов.