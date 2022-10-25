В Тольятти под колесами легковушки пострадала 12-летняя девочка

В понедельник, 24 октября, в Тольятти участником ДТП стал 51-летний водитель ВАЗ-21101. Об этом сообщили в ГИБДД Тольятти.
По предварительным данным полицейских, в 19:30 он ехал по ул. Горького. Поворачивая налево в районе дома №25 ул. Победы, автомобилист сбил 12-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.
В результате ребенку понадобилась медицинская помощь.
Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и призывают водителей соблюдать ПДД, быть предельно внимательными в пути, особенно вблизи образовательных учреждений, и заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами.
Родителям автоинспекторы рекомендуют пообщаться со своими детьми на тему безопасности на дорогах, напомнить о правилах перехода проезжей части, обратив особое внимание на безопасность перехода, как по пешеходному переходу, так и во дворе дома. И обратить внимание на наличие на верхней одежде световозвращающих элементов.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...