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ДТП Происшествия

В Тольятти под колесами легковушки пострадала 12-летняя девочка

ТОЛЬЯТТИ. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 24 октября, в Тольятти участником ДТП стал 51-летний водитель ВАЗ-21101. Об этом сообщили в ГИБДД Тольятти.

Фото: ОГИБДД Тольятти

По предварительным данным полицейских, в 19:30 он ехал по ул. Горького. Поворачивая налево в районе дома №25 ул. Победы, автомобилист сбил 12-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

В результате ребенку понадобилась медицинская помощь.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и призывают водителей соблюдать ПДД, быть предельно внимательными в пути, особенно вблизи образовательных учреждений, и заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами.

Родителям автоинспекторы рекомендуют пообщаться со своими детьми на тему безопасности на дорогах, напомнить о правилах перехода проезжей части, обратив особое внимание на безопасность перехода, как по пешеходному переходу, так и во дворе дома. И обратить внимание на наличие на верхней одежде световозвращающих элементов.

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