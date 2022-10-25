Массовое ДТП с семью машинами произошло на ул. Финютина в Самаре

Во вторник, 25 октября, в 19:55 в Самаре на бульваре Финютина, 23 произошло столкновение автобуса "ЛИАЗ", следовавшего по маршруту №67, трех грузовых автомобилей ("Isuzu", "ЗИЛ", "Газель") и трех легковых автомобилей ("Рено", "Киа Рио", "Лада Гранта").
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Прибывшие полицейские оградили место происшествия, обеспечили беспрепятственный проезд транспорта. "В настоящее время за медицинской помощью никто не обращался. Устанавливаются все обстоятельства происшествия", - уточнили в пресс-службе областного полицейского главка.
Сейчас полицейские продолжают работу на месте ДТП, в результате которого погибших нет, но двое пассажиров автобуса направлены в больницу для оказания медицинской помощи.
На месте происшествия деятельность правоохранительных органов координирует исполняющий обязанности прокурора Красноглинского района Самары Антон Карлов.
По факту аварии организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, пассажирских перевозках. По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, в том числе организации общественного транспорта, решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, сообщает прокуратура Самарской области.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...