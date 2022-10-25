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ДТП Происшествия

Массовое ДТП с семью машинами произошло на ул. Финютина в Самаре

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 25 октября, в 19:55 в Самаре на бульваре Финютина, 23 произошло столкновение автобуса "ЛИАЗ", следовавшего по маршруту №67, трех грузовых автомобилей ("Isuzu", "ЗИЛ", "Газель") и трех легковых автомобилей ("Рено", "Киа Рио", "Лада Гранта").

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Прибывшие полицейские оградили место происшествия, обеспечили беспрепятственный проезд транспорта. "В настоящее время за медицинской помощью никто не обращался. Устанавливаются все обстоятельства происшествия", - уточнили в пресс-службе областного полицейского главка.

Сейчас полицейские продолжают работу на месте ДТП, в результате которого погибших нет, но двое пассажиров автобуса направлены в больницу для оказания медицинской помощи.

На месте происшествия деятельность правоохранительных органов координирует исполняющий обязанности прокурора Красноглинского района Самары Антон Карлов.

По факту аварии организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, пассажирских перевозках. По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, в том числе организации общественного транспорта, решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, сообщает прокуратура Самарской области.

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