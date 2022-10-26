Три человека пострадали при столкновении Renault и "четырнадцатой" в Самарской области

Во вторник, 25 октября, в Безенчукском районе Самарской области три человека пострадали в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 18:15 66-летний водитель Renault Duster двигался по дороге Осинки — Приволжье. На 40 км трассы, разворачиваясь с правой обочины, он не уступил дорогу и столкнулся с попутным ВАЗ-21140 под управлением 30-летнего мужчины.
В результате в больницу попали водитель и 41-летняя пассажирка Renault, а также 70-летняя пассажирка "четырнадцатой".
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...