Три человека пострадали при столкновении Renault и "четырнадцатой" в Самарской области

Во вторник, 25 октября, в Безенчукском районе Самарской области три человека пострадали в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 18:15 66-летний водитель Renault Duster двигался по дороге Осинки — Приволжье. На 40 км трассы, разворачиваясь с правой обочины, он не уступил дорогу и столкнулся с попутным ВАЗ-21140 под управлением 30-летнего мужчины.

В результате в больницу попали водитель и 41-летняя пассажирка Renault, а также 70-летняя пассажирка "четырнадцатой".