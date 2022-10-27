В Самарской области столкнулись Lexus и мотоблок

В среду, 26 октября, в Большеглушицком районе Самарской области произошло ДТП с участием мотоблока. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 17:59 31-летний водитель Lexus LX 600 ехал по ул. Бакинской с. Большая Глушица в направлении ул. Ярмарочной. Напротив дома № 20 он не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди мотоблоком под управлением 63-летнего мужчины.
В результате водителя мотоблока доставили в больницу.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...