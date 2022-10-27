В Самарской области столкнулись Lexus и мотоблок

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В среду, 26 октября, в Большеглушицком районе Самарской области произошло ДТП с участием мотоблока. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области