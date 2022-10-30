Под Сызранью спасатели "вырезали" из автомобиля тело водителя

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В субботу, 30 октября, на 17 км трассы Р-228 "Уваровка - Калиновка" столкнулись во встречном направлении автомобиль Hyundai Solaris и легкий коммерческий транспорт ВИС.

Фото: Фото предоставлено ПСС Самарской области