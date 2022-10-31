Водитель Kia в Самаре отправил в больницу женщину и ребенка, но отказался от освидетельствования

В воскресенье, 30 октября, в Самаре двое взрослых и ребенок попали в ДТП на Северном шоссе. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 14:55 52-летний водитель Kia Picanto двигался по Северному шоссе. Напротив дома №57 его автомобиль занесло, он врезался в бордюр, а потом выехал на встречную полосу, где столкнулся с BMW под управлением 30-летней женщины.

В результате в больницу доставили обоих водителей и четырехлетнего пассажира BMW.

При этом водитель Kia отказался пройти медосвидетельствование на состояние опьянения.