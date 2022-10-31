Водитель Kia в Самаре отправил в больницу женщину и ребенка, но отказался от освидетельствования

В воскресенье, 30 октября, в Самаре двое взрослых и ребенок попали в ДТП на Северном шоссе. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 14:55 52-летний водитель Kia Picanto двигался по Северному шоссе. Напротив дома №57 его автомобиль занесло, он врезался в бордюр, а потом выехал на встречную полосу, где столкнулся с BMW под управлением 30-летней женщины.
В результате в больницу доставили обоих водителей и четырехлетнего пассажира BMW.
При этом водитель Kia отказался пройти медосвидетельствование на состояние опьянения.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...