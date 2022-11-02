В Тольятти в столкновении двух вазовских легковушек пострадали водители

Во вторник, 1 ноября, в 16:30 в Комсомольском районе Тольятти столкнулись Lada Largus и Lada Priora, пострадали водители автомобилей. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 59-летний водитель, управлявший Largus, двигался по Поволжскому шоссе в направлении Обводного шоссе. Напротив д. 27 при совершении обгона он допустил столкновение со встречной "Приорой".

С места происшествия оба водителя доставлены в медицинское учреждение.