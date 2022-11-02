В Тольятти в столкновении двух вазовских легковушек пострадали водители

Во вторник, 1 ноября, в 16:30 в Комсомольском районе Тольятти столкнулись Lada Largus и Lada Priora, пострадали водители автомобилей. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 59-летний водитель, управлявший Largus, двигался по Поволжскому шоссе в направлении Обводного шоссе. Напротив д. 27 при совершении обгона он допустил столкновение со встречной "Приорой".
С места происшествия оба водителя доставлены в медицинское учреждение.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...