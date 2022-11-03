На плотине Жигулевской ГЭС произошло ДТП с легковушкой и грузовиком

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В четверг, 3 ноября, на 971 км трассы М-5 - на плотине Жигулевской ГЭС произошло ДТП с грузовиком и легковушкой. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области