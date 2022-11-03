На плотине Жигулевской ГЭС произошло ДТП с легковушкой и грузовиком

В четверг, 3 ноября, на 971 км трассы М-5 - на плотине Жигулевской ГЭС произошло ДТП с грузовиком и легковушкой. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным, в 14:04 39-летний водитель Lada Kalina выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo под управлением 25-летнего мужчины. После удара оба автомобиля врезались в металлическое ограждение.
В результате аварии водителя легковушки госпитализировали.
Сотрудники полиции Самарской области работают на месте происшествия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Представители Госавтоинспекции регулируют движение на месте аварии.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...