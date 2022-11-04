На Стара-Загоре 18-летний злостный нарушитель ПДД столкнулся с водителем без прав

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В четверг, 4 ноября, в Самаре в 21:07 произошло ДТП. По данным ГИБДД, 18-летний водитель Renault Logan проезжал перекресток напротив дома №241 по ул. Стара Загора на красный свет и столкнулся с автомобилем Hyundai, за рулем которого был 31-летний мужчина без водительских прав.