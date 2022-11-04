На Стара-Загоре 18-летний злостный нарушитель ПДД столкнулся с водителем без прав

В четверг, 4 ноября, в Самаре в 21:07 произошло ДТП. По данным ГИБДД, 18-летний водитель Renault Logan проезжал перекресток напротив дома №241 по ул. Стара Загора на красный свет и столкнулся с автомобилем Hyundai, за рулем которого был 31-летний мужчина без водительских прав.
С места ДТП врачами скорой медицинской помощи госпитализирован 20-летний пассажир Renault Logan.
Юный водитель год назад получил права и успел их нарушить за это время 11 раз, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...