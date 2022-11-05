В Сызранском районе на "встречке" столкнулись две иномарки

В пятницу, 4 ноября, в 17:30 в Сызранском районе произошло ДТП. По информации ГИБДД, 28-летний водитель Renault SR двигался по автодороге М-5 "Урал" со стороны Самары в направлении Москвы и выехал на встречную полосу.

Там и произошло столкновение с автомобилем Ssang Yong Kyron, которым управлял 49-летний мужчина. В результате ДТП оба водителя с телесными повреждениями госпитализированы.

В ГИБДД сообщили, что водитель Renault SR за последние два года 20 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД РФ.