В Сызранском районе на "встречке" столкнулись две иномарки

В пятницу, 4 ноября, в 17:30 в Сызранском районе произошло ДТП. По информации ГИБДД, 28-летний водитель Renault SR двигался по автодороге М-5 "Урал" со стороны Самары в направлении Москвы и выехал на встречную полосу.
Там и произошло столкновение с автомобилем Ssang Yong Kyron, которым управлял 49-летний мужчина. В результате ДТП оба водителя с телесными повреждениями госпитализированы.
В ГИБДД сообщили, что водитель Renault SR за последние два года 20 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД РФ.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...