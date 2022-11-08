В Большеглушицком районе водитель ВАЗа съехал в кювет

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В понедельник, 7 ноября, в Большеглушицком районе в 6:00 на 2,7 км автодороги "Большая Глушица — Пестравка — Березовка — Большая Дергуновка" 39-летний водитель Lada Granta не справился с управлением и допустил съезд с дороги.

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области