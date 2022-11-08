В Тольятти два неопытных водителя не смогли разъехаться во дворе

В понедельник, 7 ноября, в 16:45 46-летний водитель (стаж управления т/с категории "В" 2 месяца), управляя ВАЗ-21093 в районе дома № 21 по ул. Матросова, при выезде из жилой зоны, допустил столкновение с Lada Granta под управлением 38-летней женщины (стаж управления т/с категории "В" 1 год 4 месяца).
После аварии мужчина-водитель самостоятельно обратился в лечебное учреждение, где ему, после обследования, рекомендовано амбулаторное лечение.
В отношении 46-летнего водителя собраны материалы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 12.24 КоАП РФ, ч. 1 ст. 12.28 КоАП РФ и ст. 12.33 КоАП РФ.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...