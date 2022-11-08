В Тольятти два неопытных водителя не смогли разъехаться во дворе

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В понедельник, 7 ноября, в 16:45 46-летний водитель (стаж управления т/с категории "В" 2 месяца), управляя ВАЗ-21093 в районе дома № 21 по ул. Матросова, при выезде из жилой зоны, допустил столкновение с Lada Granta под управлением 38-летней женщины (стаж управления т/с категории "В" 1 год 4 месяца).

Фото: ГУ МВД по Самарской области