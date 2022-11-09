В Самаре госпитализирован школьник, попавший под машину

Во вторник, 8 ноября, на ул. Краснодонской в Самаре под колеса автомобиля попал 11-летний мальчик.
Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, ДТП произошло в 16:30. Школьник переходил проезжую часть в неположенном для перехода месте в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода, когда его сбил автомобиль Hyundai ix35, которым управляла женщина.
Ребенок был госпитализирован.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...