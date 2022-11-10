В Самаре водитель иномарки не пропустил ВАЗ, трое госпитализированы

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В среду, 9 ноября, в 22:50 у дома № 280 по ул. Промышленности 48-летний водитель Skoda Octavia при повороте налево не уступил дорогу Lada Kalina.

Фото: ГУ МВД по Самарской области