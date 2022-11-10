В Богатовском районе Kia въехала по КамАЗ, двое в больнице

В среду, 9 ноября, в 18:15 в Богатовском районе 42-летний водитель Kia Sorento на 61 км дороги "Кинель - Богатое - Борское" не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося грузовика "КамАЗ-5511" и столкнулся с ним.
С места происшествия госпитализированы водитель и 10-летний пассажир иномарки.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...