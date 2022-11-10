В Богатовском районе Kia въехала по КамАЗ, двое в больнице

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В среду, 9 ноября, в 18:15 в Богатовском районе 42-летний водитель Kia Sorento на 61 км дороги "Кинель - Богатое - Борское" не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося грузовика "КамАЗ-5511" и столкнулся с ним.

Фото: ГУ МВД по Самарской области