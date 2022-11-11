Один человек погиб и два пострадали при ДТП в селе под Тольятти

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В пятницу, 11 ноября, в 15:50 в селе Подстепки Ставропольского района на перекрёстке неравнозначных дорог — улиц Чкалова и Красноармейской, произошло ДТП, в котором погиб человек. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.