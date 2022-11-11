Один человек погиб и два пострадали при ДТП в селе под Тольятти

В пятницу, 11 ноября, в 15:50 в селе Подстепки Ставропольского района на перекрёстке неравнозначных дорог — улиц Чкалова и Красноармейской, произошло ДТП, в котором погиб человек. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, проезжая перекрёсток, водитель автомобиля Kia не уступил ехавшему по главной дороге автомобилю Wolksvagen. В результате ДТП на месте погибла 58-летняя пассажирка автомобиля Kia.
Водитель и еще один пассажир этой же машины были госпитализированы с травмами в медицинское учреждение Тольятти.
На месте работали сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...