В Волжском районе пошедший на обгон водитель сбил пешехода

В пятницу, 11 ноября, в Волжском районе автомобиль Renault Daster сбил пешехода, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что в 17:35 в пгт Смышляевка на ул. Коммунистической в районе дома № 114, водитель Renault при попытке совершить обгон, допустил наезд на 34-летнего мужчину, который двигался по левой обочине в попутном направлении.
Пешеход госпитализирован в лечебное учреждение.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...