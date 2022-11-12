В Волжском районе пошедший на обгон водитель сбил пешехода

В пятницу, 11 ноября, в Волжском районе автомобиль Renault Daster сбил пешехода, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что в 17:35 в пгт Смышляевка на ул. Коммунистической в районе дома № 114, водитель Renault при попытке совершить обгон, допустил наезд на 34-летнего мужчину, который двигался по левой обочине в попутном направлении.

Пешеход госпитализирован в лечебное учреждение.