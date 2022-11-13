Под Самарой водитель "десятки" опрокинул машину в кювет и попал в больницу

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В субботу, 12 ноября, в Красноярском районе Самарской области автомобилист пострадал в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области