В Самаре водитель Lada Granta врезался в грузовик

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре 12 ноября произошло ДТП с грузовиком и легковушкой. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области