В Самарской области пьяный водитель устроил ДТП с пятью пострадавшими

В понедельник, 14 ноября, в Похвистневе Самарской области произошло ДТП с пятью пострадавшими. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 4:05 34-летний водитель Hyundai Solaris на 158 км дороги Самара — Бугуруслан не выбрал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением и съехал в левый кювет. После этого автомобиль врезался в дерево.
В аварии пострадали пять человек. Водителя и двоих пассажиров: 41-летнюю женщину и 22-летнего парня госпитализировали. Также пострадали еще двое пассажиров — 22-летний парень и 20-летняя девушка.
Медицинское освидетельствование показало, что водитель был пьян.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...