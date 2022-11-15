В Самарской области пьяный водитель устроил ДТП с пятью пострадавшими

В понедельник, 14 ноября, в Похвистневе Самарской области произошло ДТП с пятью пострадавшими. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 4:05 34-летний водитель Hyundai Solaris на 158 км дороги Самара — Бугуруслан не выбрал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением и съехал в левый кювет. После этого автомобиль врезался в дерево.

В аварии пострадали пять человек. Водителя и двоих пассажиров: 41-летнюю женщину и 22-летнего парня госпитализировали. Также пострадали еще двое пассажиров — 22-летний парень и 20-летняя девушка.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель был пьян.