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ДТП Происшествия

В Самарской области пьяный водитель устроил ДТП с пятью пострадавшими

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 14 ноября, в Похвистневе Самарской области произошло ДТП с пятью пострадавшими. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 4:05 34-летний водитель Hyundai Solaris на 158 км дороги Самара — Бугуруслан не выбрал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением и съехал в левый кювет. После этого автомобиль врезался в дерево.

В аварии пострадали пять человек. Водителя и двоих пассажиров: 41-летнюю женщину и 22-летнего парня госпитализировали. Также пострадали еще двое пассажиров — 22-летний парень и 20-летняя девушка.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель был пьян.

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