Ребенок пострадал в ДТП с тремя машинами в Самаре

Во вторник, 15 ноября, в Самаре произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 20:30 34-летний водитель Subaru Forester двигался по ул. Стара-Загора. В районе дома № 165а он не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди Lada Priora под управлением 21-летнего парня. После этого вазовская легковушка наехала на бордюр, а Subaru врезался во встречный Renault Duster.
В аварии пострадал 10-летний пассажир Renault. Ребенка госпитализировали.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...