Ребенок пострадал в ДТП с тремя машинами в Самаре

Во вторник, 15 ноября, в Самаре произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 20:30 34-летний водитель Subaru Forester двигался по ул. Стара-Загора. В районе дома № 165а он не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди Lada Priora под управлением 21-летнего парня. После этого вазовская легковушка наехала на бордюр, а Subaru врезался во встречный Renault Duster.

В аварии пострадал 10-летний пассажир Renault. Ребенка госпитализировали.