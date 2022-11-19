В Клявлинском районе Lada Granta выехала на встречку и вылетела в кювет

В пятницу, 18 ноября, в 20:45 на 71,35 км автодороги "Похвистнево-Клявлино" в Клявлинском районе произошло ДТП с пострадавшим, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным областного полицейского Главка, 36-летний водитель Lada Granta в темное время суток, в условиях дождя, выехал на полосу встречного движения в месте, где это разрешено, допустил нарушение расположения транспортного средства на проезжей части и съезд с дороги в левый кювет по ходу движения.

С места ДТП в лечебное учреждение госпитализирована 35-летняя пассажирка Lada.