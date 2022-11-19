В Клявлинском районе Lada Granta выехала на встречку и вылетела в кювет

В пятницу, 18 ноября, в 20:45 на 71,35 км автодороги "Похвистнево-Клявлино" в Клявлинском районе произошло ДТП с пострадавшим, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По данным областного полицейского Главка, 36-летний водитель Lada Granta в темное время суток, в условиях дождя, выехал на полосу встречного движения в месте, где это разрешено, допустил нарушение расположения транспортного средства на проезжей части и съезд с дороги в левый кювет по ходу движения.
С места ДТП в лечебное учреждение госпитализирована 35-летняя пассажирка Lada.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...