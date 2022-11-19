Под Сызранью столкнулись ВАЗ и грузовик Scania

В пятницу, 18 ноября, в Сызранском районе на 885,32 км а/д М-5 "Урал" столкнулись ВАЗ 21054 и грузовик Scania, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что в 08:30 24-летний водитель легковушки пытался развернуться с правой обочины и не уступил дорогу фуре.
В отношении водителя ВАЗа правоохранителями собраны административные материалы за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, а также за отсутствие страховки.
Водителю "пятерки" врачами назначено амбулаторное лечение.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...