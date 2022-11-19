Под Сызранью столкнулись ВАЗ и грузовик Scania

В пятницу, 18 ноября, в Сызранском районе на 885,32 км а/д М-5 "Урал" столкнулись ВАЗ 21054 и грузовик Scania, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что в 08:30 24-летний водитель легковушки пытался развернуться с правой обочины и не уступил дорогу фуре.

В отношении водителя ВАЗа правоохранителями собраны административные материалы за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, а также за отсутствие страховки.

Водителю "пятерки" врачами назначено амбулаторное лечение.