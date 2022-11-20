В Самарской области грузовик сбил мужчину, стоявшего у открытой двери легковушки

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В субботу, 19 ноября, произошло ДТП с участием легковушки и грузовика. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области