В ДТП в Исаклинском районе погибли два человека

В пятницу, 18 ноября, на трассе М5 в Исаклинском районе произошло ДТП, в котором погибли два человека, сообщает прокуратура Самарской области.

Около 15:45 на 1154 км трассы столкнулись грузовик и Lada Largus. Погибли водитель и пассажир легковушки.

На месте происшествия работа правоохранительных органов координировалась заместителем прокурора района Кобой Бенделиани.

"Организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования.Прокуратурой взят на контроль ход доследственной проверки, организованной органами полиции", - сообщили в надзорном ведомстве.