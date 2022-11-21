В ДТП в Исаклинском районе погибли два человека

В пятницу, 18 ноября, на трассе М5 в Исаклинском районе произошло ДТП, в котором погибли два человека, сообщает прокуратура Самарской области.
Около 15:45 на 1154 км трассы столкнулись грузовик и Lada Largus. Погибли водитель и пассажир легковушки.
На месте происшествия работа правоохранительных органов координировалась заместителем прокурора района Кобой Бенделиани.
"Организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования.Прокуратурой взят на контроль ход доследственной проверки, организованной органами полиции", - сообщили в надзорном ведомстве.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...