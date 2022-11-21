В Тольятти разыскивают водителя Toyota Land Cruiser, который столкнулся с тремя машинами

Полицейские устанавливают личность и местонахождение мужчины, который находясь за рулем Toyota Land Cruiser 200 белого цвета, государственный регистрационный номер К929МН763, 18 ноября в 21:00 в районе дома № 16 по Лесопарковому шоссе в Центральном районе Тольятти допустил столкновение с тремя машинами, после чего скрылся с места ДТП.
Полицейские оказали помощь пострадавшему, осмотрели место происшествия, обеспечили беспрепятственный проезд транспортных средств, установили и опросили очевидцев произошедшего.
В настоящий момент осуществляется комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, участвовавшего в ДТП и возможных очевидцев.
Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, не оставаться безучастными и сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам 93-60-50, 93-60-51, 22-80-05. Конфиденциальность гарантируется.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...