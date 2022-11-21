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ДТП Происшествия

В Тольятти разыскивают водителя Toyota Land Cruiser, который столкнулся с тремя машинами

ТОЛЬЯТТИ. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полицейские устанавливают личность и местонахождение мужчины, который находясь за рулем Toyota Land Cruiser 200 белого цвета, государственный регистрационный номер К929МН763, 18 ноября в 21:00 в районе дома № 16 по Лесопарковому шоссе в Центральном районе Тольятти допустил столкновение с тремя машинами, после чего скрылся с места ДТП.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Полицейские оказали помощь пострадавшему, осмотрели место происшествия, обеспечили беспрепятственный проезд транспортных средств, установили и опросили очевидцев произошедшего.

В настоящий момент осуществляется комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, участвовавшего в ДТП и возможных очевидцев.

Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, не оставаться безучастными и сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам 93-60-50, 93-60-51, 22-80-05. Конфиденциальность гарантируется.

 

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