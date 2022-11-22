В Шигонском районе в кювет опрокинулся вахтовый автобус с 20 рабочими

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Во вторник, 22 ноября, в 6:10 утра в Шигонском районе на участке автодороги "Тайдаково — Шигоны — Левашовка" 49-летний водитель вахтового автобуса ПАЗ, по неустановленной причине, допустил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс- службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области