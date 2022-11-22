В Шигонском районе в кювет опрокинулся вахтовый автобус с 20 рабочими

Во вторник, 22 ноября, в 6:10 утра в Шигонском районе на участке автодороги "Тайдаково — Шигоны — Левашовка" 49-летний водитель вахтового автобуса ПАЗ, по неустановленной причине, допустил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс- службе ГУ МВД России по Самарской области.
Полицейские сообщают, что в салоне автобуса находилось 20 человек, передвигавшихся к месту работы вахтовым методом.
"По предварительной информации, за медицинской помощью обратились два человека", — отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции оказывают помощь участникам дорожного движения, устанавливают и опрашивают очевидцев. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей транспортных средств соблюдать правила дорожного движения, учитывать погодные условия и состояние проезжей части, в обязательном порядке соблюдать скоростной режим и правила маневрирования.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...