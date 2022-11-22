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ДТП Происшествия

В Кинельском районе задержан пьяный водитель, который насмерть сбил женщину и скрылся

КИНЕЛЬ. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 21 ноября, в с. Малая Малышевка Кинельского района около 18:00 на ул. Чапаевской водитель автомобиля совершил наезд на двух женщин-пешеходов, которые шли по правому краю проезжей части, и скрылся с места аварии, не оказав пострадавшим первую помощь.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Местные жители, заметившие свет фар и быстро уезжающий автомобиль, вызвали для пострадавших бригаду скорой медицинской помощи и сообщили о произошедшем главе сельского поселения, который незамедлительно передал информацию о ДТП в полицию. 

Медицинские работники прибыв на место аварии констатировали смерть одной из пострадавших — 73-летней женщины 1949 года рождения, 70-летнюю пострадавшую госпитализировали.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы осмотрели место ДТП, опросили возможных очевидцев произошедшего — никто не смог назвать точную марку и цвет скрывшегося автомобиля.

Дорожные полицейские вместе с главой сельского поселения выехали на патрулирование села и прилегающей территории. Спустя некоторое время на выезде из села сотрудники полиции заметили припаркованный автомобиль Chevrolet Niva с повреждениями фары и переднего бампера. На водительском сидении находился мужчина с явными признаками алкогольного опьянения.

Полицейские задержали предполагаемого виновника дорожного инцидента и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а автомобиль поместили на специализированную стоянку.

От прохождения медицинского освидетельствования местный 60-летний житель. Мужчина, который по внешним признакам находился в сильном алкогольном опьянении, в ходе опроса не смог пояснить полицейским, что произошло и почему он покинул место аварии.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Следователи будут ходатайствовать в суде об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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