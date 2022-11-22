В Кинельском районе задержан пьяный водитель, который насмерть сбил женщину и скрылся

В понедельник, 21 ноября, в с. Малая Малышевка Кинельского района около 18:00 на ул. Чапаевской водитель автомобиля совершил наезд на двух женщин-пешеходов, которые шли по правому краю проезжей части, и скрылся с места аварии, не оказав пострадавшим первую помощь.
Местные жители, заметившие свет фар и быстро уезжающий автомобиль, вызвали для пострадавших бригаду скорой медицинской помощи и сообщили о произошедшем главе сельского поселения, который незамедлительно передал информацию о ДТП в полицию.
Медицинские работники прибыв на место аварии констатировали смерть одной из пострадавших — 73-летней женщины 1949 года рождения, 70-летнюю пострадавшую госпитализировали.
Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы осмотрели место ДТП, опросили возможных очевидцев произошедшего — никто не смог назвать точную марку и цвет скрывшегося автомобиля.
Дорожные полицейские вместе с главой сельского поселения выехали на патрулирование села и прилегающей территории. Спустя некоторое время на выезде из села сотрудники полиции заметили припаркованный автомобиль Chevrolet Niva с повреждениями фары и переднего бампера. На водительском сидении находился мужчина с явными признаками алкогольного опьянения.
Полицейские задержали предполагаемого виновника дорожного инцидента и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а автомобиль поместили на специализированную стоянку.
От прохождения медицинского освидетельствования местный 60-летний житель. Мужчина, который по внешним признакам находился в сильном алкогольном опьянении, в ходе опроса не смог пояснить полицейским, что произошло и почему он покинул место аварии.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.
Следователи будут ходатайствовать в суде об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...