Под Самарой водитель ВАЗа влетел в отбойник, мужчина госпитализирован

Во вторник, 22 ноября, в 20:40 между 19 и 20 км трассы "Самара — Новокуйбышевск" в Волжском районе 44-летний водитель автомобиля ВАЗ-21123 нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил наезд на барьерное ограждение, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс- службе ГУ МВД России по Самарской области.

После удара автомобиль отбросило на разделительное ограждение с барьером в виде металлической конструкции, расположенное с левой стороны по ходу его движения.

После ДТП водитель был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в лечебное учреждение и госпитализирован.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и призывают участников движения соблюдать ПДД.