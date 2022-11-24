Под Самарой водитель ВАЗа влетел в отбойник, мужчина госпитализирован

Во вторник, 22 ноября, в 20:40 между 19 и 20 км трассы "Самара — Новокуйбышевск" в Волжском районе 44-летний водитель автомобиля ВАЗ-21123 нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил наезд на барьерное ограждение, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс- службе ГУ МВД России по Самарской области.
После удара автомобиль отбросило на разделительное ограждение с барьером в виде металлической конструкции, расположенное с левой стороны по ходу его движения.
После ДТП водитель был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в лечебное учреждение и госпитализирован.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...