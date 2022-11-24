В Самаре покатившийся автомобиль спровоцировал массовое ДТП

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В среду, 23 ноября, в 17:55 напротив дома 64 "Б" по ул. Аврора в Самаре 56-летний водитель не принял меры, исключающие самопроизвольное движение автомобиля, и ГАЗ-А65R52 допустил наезд на препятствие с последующим столкновение с автомобилями Hyundai Creta, Volvo ХС90 и Kia Rio, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области