В Самаре покатившийся автомобиль спровоцировал массовое ДТП

В среду, 23 ноября, в 17:55 напротив дома 64 "Б" по ул. Аврора в Самаре 56-летний водитель не принял меры, исключающие самопроизвольное движение автомобиля, и ГАЗ-А65R52 допустил наезд на препятствие с последующим столкновение с автомобилями Hyundai Creta, Volvo ХС90 и Kia Rio, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В областной полиции отметили, что в результате происшествия никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...