В Большечерниговском районе, вероятно, нетрезвый водитель опрокинул свой ВАЗ в кювет

В среду, 23 ноября, в 14:50 в Большечерниговском районе 57-летний водитель, находясь за рулем Lada Kalina, на 5 км дороги Большая Черниговка - Краснооктябрьский нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, не справился с рулевым управлением и допустил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием.
Водитель госпитализирован. Также 57-летний мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...