В Большечерниговском районе, вероятно, нетрезвый водитель опрокинул свой ВАЗ в кювет

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В среду, 23 ноября, в 14:50 в Большечерниговском районе 57-летний водитель, находясь за рулем Lada Kalina, на 5 км дороги Большая Черниговка - Краснооктябрьский нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, не справился с рулевым управлением и допустил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием.

Фото: ГУ МВД по Самарской области