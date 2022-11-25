Под Тольятти погиб водитель ЗАЗа, въехавший в автовоз

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В пятницу, 25 ноября, в Ставропольском районе на 945 км автодороги М5 произошло смертельное ДТП, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области