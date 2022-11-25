Под Тольятти погиб водитель ЗАЗа, въехавший в автовоз

В пятницу, 25 ноября, в Ставропольском районе на 945 км автодороги М5 произошло смертельное ДТП, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В 14:20 произошло столкновение автомобиля "ЗАЗ Sens" и автовозы Scania. Водитель легковушки погиб на месте происшествия.
Сотрудники Госавтоинспекции оградили место происшествия, обеспечили беспрепятственный проезд транспорта, установили и опросили свидетелей происшествия, приняли меры к эвакуации транспортных средств.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...