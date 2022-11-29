В Самаре госпитализирована пенсионерка, попавшая под колеса легковушки

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В понедельник, 28 ноября, в 5:42 на ул. Победы в Самаре у дома №143 33-летний водитель Lada Vesta допустил наезд на 68-летнюю женщину, которая находилась на проезжей части без цели ее перехода, рядом с трамвайными путями.

Фото: ГУ МВД по Самарской области