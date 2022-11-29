В Самаре госпитализирована пенсионерка, попавшая под колеса легковушки

В понедельник, 28 ноября, в 5:42 на ул. Победы в Самаре у дома №143 33-летний водитель Lada Vesta допустил наезд на 68-летнюю женщину, которая находилась на проезжей части без цели ее перехода, рядом с трамвайными путями.
С места происшествия женщина госпитализирована в медицинское учреждение, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...