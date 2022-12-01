Ночью в Самаре перевернулся молодой водитель на Lada Priora

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В четверг, 1 декабря, в 3:30 19-летний водитель, управляя автомобилем Lada Priora, на Московском шоссе напротив дома № 23А совершил наезд на бордюрный камень и трансформаторную подстанцию с последующим опрокидыванием.

Фото: ГУ МВД по Самарской области