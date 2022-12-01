Ночью в Самаре перевернулся молодой водитель на Lada Priora

В четверг, 1 декабря, в 3:30 19-летний водитель, управляя автомобилем Lada Priora, на Московском шоссе напротив дома № 23А совершил наезд на бордюрный камень и трансформаторную подстанцию с последующим опрокидыванием.
Водитель самостоятельно обратился в медицинское учреждение, где ему назначено амбулаторное лечение, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...