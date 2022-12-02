В Шигонском районе в ДТП пострадал 84-летний водитель

В четверг, 1 декабря, в 13:25 Шигонском районе Самарской области произошло ДТП с участием 84-летнего водителя, который был госпитализирован, сообщает пресс-служба облМВД.
Пожилой мужчина за рулем Lada Kalina следовал по дороге со стороны села Шигоны в направлении села Муранка. На 24-м км, двигаясь по второстепенной дороге, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог он не предоставил преимущество в движении и столкнулся с Chevrolet Captiva под управлением 33-летнего водителя.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...