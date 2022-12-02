В Шигонском районе в ДТП пострадал 84-летний водитель

В четверг, 1 декабря, в 13:25 Шигонском районе Самарской области произошло ДТП с участием 84-летнего водителя, который был госпитализирован, сообщает пресс-служба облМВД.

Пожилой мужчина за рулем Lada Kalina следовал по дороге со стороны села Шигоны в направлении села Муранка. На 24-м км, двигаясь по второстепенной дороге, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог он не предоставил преимущество в движении и столкнулся с Chevrolet Captiva под управлением 33-летнего водителя.