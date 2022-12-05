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ДТП Происшествия

В Сызрани и Самаре двое подростков попали под машины

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 4 декабря, в Самарской области двое несовершеннолетних пострадали под колесами автомобилей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Так, в Самаре в 18:30 26-летний водитель Honda Civic двигался по пр. Ленина в сторону ул. Осипенко. В районе дома № 14а он сбил 17-летнюю девушку, которая шла к остановившемуся трамваю. Пострадавшую госпитализировали.

Другая авария произошла в Сызрани. В 14:15 74-летний мужчина ехал на Chevrolet Lacetti по ул. Челюскинцев. На перекрестке, поворачивая направо, он не уступил дорогу и сбил 13-летнего мальчика, который с матерью переходил дорогу. В результате ребенок пострадал, но госпитализация не потребовалась.

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