В Сызрани и Самаре двое подростков попали под машины

В воскресенье, 4 декабря, в Самарской области двое несовершеннолетних пострадали под колесами автомобилей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Так, в Самаре в 18:30 26-летний водитель Honda Civic двигался по пр. Ленина в сторону ул. Осипенко. В районе дома № 14а он сбил 17-летнюю девушку, которая шла к остановившемуся трамваю. Пострадавшую госпитализировали.
Другая авария произошла в Сызрани. В 14:15 74-летний мужчина ехал на Chevrolet Lacetti по ул. Челюскинцев. На перекрестке, поворачивая направо, он не уступил дорогу и сбил 13-летнего мальчика, который с матерью переходил дорогу. В результате ребенок пострадал, но госпитализация не потребовалась.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...