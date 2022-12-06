В Самаре легковушка отлетела в столб на Московском шоссе

Во вторник, 6 декабря, в Самаре участником ДТП стал 25-летний водитель Lada Priora. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 9:14 он ехал по Московскому шоссе в направлении пр. Кирова, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и столкнулся с Nissan под управлением 34-летней женщины. От удара отечественную легковушку отбросило в световую опору.
В аварии пострадал водитель Lada Priora. "Скорая" доставила его в больницу.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства случившегося устанавливают.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...