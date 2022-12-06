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ДТП Происшествия

В Самаре легковушка отлетела в столб на Московском шоссе

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 6 декабря, в Самаре участником ДТП стал 25-летний водитель Lada Priora. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, в 9:14 он ехал по Московскому шоссе в направлении пр. Кирова, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и столкнулся с Nissan под управлением 34-летней женщины. От удара отечественную легковушку отбросило в световую опору.

В аварии пострадал водитель Lada Priora. "Скорая" доставила его в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства случившегося устанавливают.

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