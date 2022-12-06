В Самаре у рынка "Караван" произошло ДТП с двумя автобусами и легковушками

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Во вторник, 6 декабря, вечером на Московском шоссе в Самаре в районе МФЦ произошло столкновение четырех транспортных средств: двух рейсовых автобусов и двух легковых автомобилей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.