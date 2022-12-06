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ДТП Происшествия

В Самаре у рынка "Караван" произошло ДТП с двумя автобусами и легковушками

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 6 декабря, вечером на Московском шоссе в Самаре в районе МФЦ произошло столкновение четырех транспортных средств: двух рейсовых автобусов и двух легковых автомобилей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Оперативно прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД оградили место аварии, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта, продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.

В пресс-службе областного полицейского главка уточнили, что к настоящему моменту за медицинской помощью обратились три взрослых пассажира из разных автобусов и пассажир одного из автомобилей. Подробности случившегося выясняются.

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