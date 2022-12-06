В Самаре у рынка "Караван" произошло ДТП с двумя автобусами и легковушками

Во вторник, 6 декабря, вечером на Московском шоссе в Самаре в районе МФЦ произошло столкновение четырех транспортных средств: двух рейсовых автобусов и двух легковых автомобилей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Оперативно прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД оградили место аварии, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта, продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.
В пресс-службе областного полицейского главка уточнили, что к настоящему моменту за медицинской помощью обратились три взрослых пассажира из разных автобусов и пассажир одного из автомобилей. Подробности случившегося выясняются.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...